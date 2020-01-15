Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» огласила соперников по контрольным матчам, которые команда проведет в рамках первого зимнего тренировочного сбора в Испании.

22 января соперником «Краснодара» станет бухарестское «Динамо», 26-го — с чешский «Яблонец». После этого команда получит три дня отдыха, а затем переместится в Марбелью. Там пройдут еще два сбора: с 30 января по 10 февраля и с 13-го по 23-е февраля.

Напомним, в конце декабря минувшего года старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что команда не собирается делать трансферы в зимнее окно. Он отметил, что трансферы возможны только в случае чьего-то ухода, и подчеркнул, что в команде есть игроки, не получающие достаточное количество игровой практики.

Также в декабре 24-летний защитник Егор Сорокин досрочно вернулся в «Краснодар» из «Рубина», за который выступал на правах аренды.