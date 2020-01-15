Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему в прямом эфире спринтерской гонки призвал отправить в отставку тренерский штаб женской сборной России по биатлону.

Губерниев пояснил, что его высказывание напрашивалось из-за новости об отставке российского правительства.

«Все понимают, что если правительство РФ ушло в отставку, то с этим надо было поиграть в эфире. Тренеры должны продолжать работу, но аналогия напрашивалась», — заявил Губерниев, слова которого приводит Sport24.

Он также прокомментировал выступление россиянок в спринте. Лучший результат показала Лариса Куклина, занявшая 36-е место. «С учетом того, что мы говорили после спринта с тренерами, это действительно не самая блестящая форма наших спортсменок», — сказал Губерниев. Он добавил, что также присутствовала проблема с инвентарем, так как по-прежнему сказывается отсутствие шлифт-машины.

Напомним, по итогам спринта в гонку преследования отобрались Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.