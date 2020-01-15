Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт оценила свое выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Спортсменка заняла 37-е место при чистой стрельбе и отобралась в пасьют.

Она отметила, что лыжи работали неплохо. «Но возможно, у шведок и норвежек они работали очень хорошо. Мне кажется, наши лыжи отстают», — заявила Юрлова-Перхт в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Спортсменка подчеркнула, что подошла к гонке с хорошим самочувствием и старалась выполнять всё, что до этого обсуждала с тренерами. Биатлонистка затруднилась объяснить большое отставание и ходом и предположила, что оно возникло на спусках из-за работы лыж.

Напомним, ни одна из россиянок не смогла попасть в топ-30. Помимо Юрловой, в гонку преследования отобрались Кристина Резцова, Лариса Куклина и Ирина Старых. Светлана Миронова заняла 77-е место, поэтому не выступит в пасьюте.