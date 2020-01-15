Продюсер Яна Рудковская в очередной раз раскритиковала Илью Авербуха. По её словам, в ледовом шоу «15 лет успеха» один из номеров был поставлен под композицию Димы Билана «Держи».

Рудковская отметила, что тему можно было бы закрыть, если бы Авербух извинился за использование песни, права на которую ему не принадлежат.

«Без разрешения поставил номер на принадлежавший нам по правам с Димой Биланом не безызвестный трек «Держи «на своем декабрьском шоу! Скоммунистил … и в кусты, да так, что и сам Первый канал не в курсе происходящего!», — написала Рудковская у себя в телеграм-канале.

Рудковская подчеркнула, что на шоу Евгения Плющенко в Москве и Санкт-Петербурге продается больше билетов, чем на проекты Авербуха. Также она отметила, что ждала извинений больше месяца, и пригрозила Авербуху штрафом в размере 5 миллионов рублей.

«Мы в принципе не против, как говорится лишняя копеечка никому не помешает», — написала Рудковская.

Ранее она раскритиковала Авербуха за слишком маленькие, по её мнению, гонорары для топовых фигуристов.