Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила свое выступление в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Спортсменка допустила один промах и заняла 42-е место.

Ни одна из россиянок не попала в топ-30. Резцова отметила, что у всей команды что-то пошло не так, однако непонятно, что именно. Она подчеркнула, что спортсменки неплохо готовы, они прибыли в Рупольдинг в хорошей форме.

«У меня лучший ход в команде? Да и что? Две минуты отставания – лучший ход в команде. Не сильно радует меня это, если честно», — призналась Резцова, слова которой приводит «Чемпионат».

Спортсменка добавила, что не стала бы списывать неудачу на работу инвентаря. Однако, по словам биатлонистки, она сделала всё, что могла, и не давала себе отдыхать.

Напомним, Резцова отобралась в гонку преследования, которая состоится в воскресенье, 19 января.