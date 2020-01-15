В Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена» стартовал баскетбольный матч между «Зенитом» и испанской «Басконией». Игра проходит в рамках 19-го тура Евролиги, команды вышли на паркет в 20:00 по московскому времени.

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На данный момент подопечные Джоана Плазы занимают последнее место в турнирной таблице Евролиги. В рамках своего дебютного сезона петербуржцы выиграли всего пять матчей из восемнадцати. «Баскония» тоже далека от зоны плей-офф: команда идет на 14-м месте с 21 набранным очком.

В матче не примет участие защитник «Зенита» Дмитрий Хвостов: он получил травму голеностопа и не поможет команде в ближайших играх. Во время тренировки баскетболист почувствовал боль в ноге и был вынужден обратиться к врачам команды.