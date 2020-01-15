Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о пилотах команды «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо») Данииле Квяте и Пьере Гасли.

Марко уверен, что Гасли должен взять на себя вину за то, что был переведен из «Ред Булл» в младшую команду. «Он видел перед собой только одну цель – Ферстаппена. Больше никого», — сказал специалист, слова которого приводит Motorsport Россия.

При этом Марко отметил, что возвращение Гасли в «Торо Россо» получилось потрясающим.

«Если я сказал бы, что ожидал от него такого возвращения, я бы солгал. Но – в отличие от того же Квята, который полностью сломался – Гасли просто расцвел», — заявил Марко.

Он добавил, что считает Квята достаточно сильным гонщиком, который способен перейти в состав «Ред Булл»., однако для этого пилоту надо прибавить в стабильности. По мнению Марко, лучшей гонкой в исполнении россиянина надо считать не этап в Хоккенхайме (Квят занял третье место — прим.), а в Абу-Даби, так как там пилот показал лучшее время на круге.