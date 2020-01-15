Российские биатлонисты узнали стартовые номера на спринтерскую гонку, которая состоится в Рупольдинге (Германия) в рамках пятого этапа Кубка мира.

Первым из россиян на дистанцию выйдет Евгений Гараничев, получивший третий стартовый номер. Затем в борьбу вступит Александр Логинов, ему достался номер 14. Матвей Елисеев будет стартовать 29-м, Никита Поршнев — 41-м. Эдуард Латыпов получил 59-й номер, Карим Халили — 110-й.

В числе зарубежных фаворитов выступят француз Мартен Фуркад (18-й номер), Тарьей Бё (33-й), Кентен Фийон-Майе (13-й).

Спринт состоится завтра, 16 января, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Сегодня аналогичную гонку пробежали женщины, победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Россиянки не попали в первую тридцатку, лучшей стала Лариса Куклина, занявшая 36-е место.