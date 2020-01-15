На III зимних юношеских Олимпийских играх в рамках соревнований по фигурному катанию состоялся интернациональный командный турнир.

Состав команд определялся посредством жеребьевки, фигуристы исполняли только произвольные программы.

Победу одержала команда Courage, в составе которой выступила российская спортсменка Ксения Синицыина. На втором месте расположилась команда Focus, в которую попали российские танцоры Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Андрей Мозалев стал бронзовым призером в составе команды Vision.

Напомним, ранее фигуристы выступали в индивидуальном турнире. Синицина, Мозалев и Тютюнина/Шустицкий стали обладателями серебряных наград. Даниил Самсонов и Анна Фролова, завоевавшие бронзу, в командных соревнованиях не участвовали.