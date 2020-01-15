Российская биатлонистка Кристина Резцова шокирована своим отставанием в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Допустив один промах, она финишировала 42-й.

«Да, это был реальный шок от такого отставания. Я терпела, прыгала в эти дурацкие подъёмы», — заявила Резцова, слова которой приводит «Чемпионат».

Спортсменка отметила, что нормально работала на дистанции, так как не было сильной усталости. По её словам, подъемы давались гораздо легче, чем на предыдущем этапе в Оберхофе, однако отставание оказалось больше. Резцова подчеркнула, что в Рупольдинге лыжи работали хорошо, в то время как в Оберхофе вообще не ехали.

Резцова добавила, что готова бежать эстафету, если тренерский штаб включит её в состав. Гонка состоится в пятницу, 17 января.