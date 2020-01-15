Американский боец UFC Дональд Серроне не подтвердил слухи о травме, полученной перед боем с ирландцем Конором Макгрегором. Днем ранее журналисты заметили, что Серроне сильно прихрамывает.

«Я захромал немного, может, у меня мозоль? Или наступил на «Лего», у меня же ребёнок. Нет, я в полном порядке», — заявил Серроне, слова которого приводит MMAJunkie.

Напомним, бой Серроне с Макгрегором состоится 18 января 2020 года в рамках турнире UFC 246. Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018-го, когда досрочно проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке.

Серроне провел 50 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 36 побед и потерпел 13 поражений. Один поединок не состоялся. Макгрегор провел 25 поединков, из которых выиграл 21, потерпев четыре поражения.