Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в мексиканском «Монтеррее».

Об этом сообщает журналист Диего Армандо Медина на своей странице в «Твиттере». По информации источника, переговоры о трансфере 26-летнего игрока уже начались. Мексиканский клуб рассчитывает, что уже к ближайшей пятнице все условия сделки будут согласованы.

Напомним, главный тренер «Зенита» Сергей Семак не взял Краневиттера на первый зимний тренировочный сбор в Катар. По словам тренера, футболист остался в России решать свои вопросы.

Аргентинец перешел в «Зенит» в 2017 году при Роберто Манчини, однако в последнее время получал очень мало игровой практики. Ранее игрок защищал цвета аргентинского клуба «Ривер Плейт», а также играл за испанские «Атлетико» и «Севилью». Его действующий контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.