Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю не выступит на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия).

Об этом сообщает VG. Отмечается, что вместо Сундбю в заявку сборной Норвегии включен Дидрик Тёнсет.

35-летний Сундбю не выходил на старт с 15 декабря, последний раз он участвовал в гонке на 15 километров свободным стилем в Давосе (Швейцария). Его лучший результат в текущем сезоне — пятое место в скиатлоне в Лиллехамере.

Норвежец пропускал этапы Кубка мира из-за проблем со спиной, он до сих пор не успел восстановиться. Ожидается, что он примет участие в скиатлоне в Оберстдорфе.

Ранее стало известно, что в Нове Место не выступит российский лыжник Сергей Устюгов. Он заболел после многодневки «Тур де Ски»и решил готовиться к Оберстдорфу.