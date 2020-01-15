36-летний полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал о шутках по поводу своего возраста. По словам Жиркова, его постоянно подкалывает капитан «Зенита» Бранислав Иванович.

«Иванович всё время говорит — посмотри на свой год рождения. И постоянно просит — назови трех футболистов, кто в 36 еще играет», — сказал Жирков, слова которого приводит сайт «Матч ТВ».

Жирков привел в пример Квальяреллу и Ойеволе из «Тамбова». «И ещё один японец, которому 52. Так что у меня ещё вся карьера впереди», — пошутил Жирков.

Напомним, недавно 52-летний нападающий Кадзуёси Миура продлил контракт с клубом «Йокогама».

Жирков в нынешнем сезоне отыграл 18 матчей в составе «Зенита». Он записал на свой счет два забитых гола и три результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея 45 очков после 19 туров.