Российская биатлонистка Лариса Куклина призналась, что подверглась критике после неудачного выступления в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Спортсменка сообщила, что провальная гонка убила её психологически, однако ещё сильнее повлияли слова, которые написали болельщики.

«Конечно, я пытаюсь, на многое не обращаю внимания, но есть люди, которые пишут такое, что я даже вслух не могу это произнести. Настолько это грязно и неприятно», — сказала Куклина, слова которой приводит «Матч ТВ».

Она добавила, что все негативные комментарии ей написали в личку. По словам биатлонистки, она не стала отвечать резко, а, наоборот, пожелала хейтерам здоровья и счастья в личной жизни. Она призналась, что не может просто так обидеть человека и сказать ему что-нибудь плохое. Закрывать личные сообщения Куклина не стала, так как считает, что каждый имеет право высказывать свое мнение.