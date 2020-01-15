Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Валентин Писеев выразил мнение, что чемпионат Европы выиграет одна из учениц Тутберидзе.

Он подчеркнул, что в женском катании сборная России имеет хорошие шансы на медали. «Все трое девочек Тутберидзе могут претендовать на высшее место, все будет зависеть от того, насколько стабильно и уверенно откатает каждая из них», — заявил Писеев, слова которого приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что нельзя заранее предсказать, как распределятся итоговые места. Писеев отметил, что после короткой программы в лидеры может выйти Алёна Косторная, однако нельзя предугадать исход произвольной.

Напомним, чемпионат Европы будет проходить в австрийском Граце с 20 января. За Россию выступят Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.