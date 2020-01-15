Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил первый гол после возвращения в команду. Он отличился в двустороннем матче, который «сине-бело-голубые» проводят в рамках тренировочного сбора в Катаре.

Игра проходит прямо сейчас, гол Кокорина пока является единственным в матче. Видео момента опубликовала пресс-служба «Зенита» в «Твиттере».

Александр Кокорин забивает первый (и пока единственный) гол в двустороннем матче на «Газпром»-тренировочных сборах 👏 pic.twitter.com/9FdIDzVXaL — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) January 15, 2020

Напомним, Кокорин вернулся в состав «Зенита» осенью минувшего года, однако пока не принял участие ни в одном официальном матче. Футболист вышел на свободу по УДО, но не смог присоединиться к «Зениту»в чемпионате России, так как клуб не успел заявить его на сезон. Игрок сможет помочь команде после зимней паузы.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не готов ни продать Кокорина, ни отдать в аренду.