Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков признался, что пока не обдумывает своё будущее после завершения карьеры игрока.

«Посмотрим, как пойдёт. В том числе эта часть сезона. Какие потом будут предложения. Не думал пока над будущим вне футбола», — сказал Жирков, слова которого приводит «Матч ТВ».

Футболист признался, что ему уже снятся сны на эту тему. Он рассказал, как раньше перед сборами ему снилось, что лучше бы он работал охранником, но не уезжал из дома на целый месяц. Однако сейчас, по словам Жиркова, охранник уже не снится.

Также полузащитник ответил на вопрос, не планирует ли возвращаться в «Тамбов». Жирков сообщил, что общается с руководством клуба по-дружески, но пока не собирается вновь присоединяться к команде.

Жирков в нынешнем сезоне отыграл 18 матчей в составе «Зенита». Он записал на свой счет два забитых гола и три результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.