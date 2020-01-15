Известный постановщик ледовых шоу Илья Авербух ответил на обвинение со стороны Яны Рудковской. По словам Рудковской, Авербух в одном из своих проектов использовал композицию Димы Билана, чем нарушил авторские права.

Авербух сделал заявление, в котором сообщил, что использование песни «Держи» было осуществлено «в рамках заключенного лицензионного договора с Общероссийской общественной организацией «Российское Авторское общество».

Отмечается, что Первый канал осуществил телевизионную трансляцию шоу на основании вышеупомянутого договора. Таким образом, все действия были произведены в соответствии с законодательством РФ.

Напомним, это не первый раз, когда Рудковская раскритиковала Авербуха. Ранее она заявила, что продюсер платит слишком маленькие гонорары топовым фигуристам, выступающим в его проектах.