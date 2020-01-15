Сборная России по гандболу начала матч с Данией в рамках чемпионата Европы среди мужских команд. Игра проходит в шведском Мальме на стадионе «Мальме Арена».

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Для сборной России сегодняшний матч не будет иметь значения с турнирной точки зрения. Ранее подопечные Эдуарда Кокшарова проиграли две встречи подряд и лишились шансов на выход из группы. На старте турнира российская команда уступила Венгрии и отставанием в один мяч — 25:26. Во втором поединке Россия не справилась с Исландией — 23:34.

Вылет с чемпионата Европы лишил Россию шансов на завоевание олимпийской путевки в Токио-2020, которую получит победитель турнира. Таком образом, российские гандболисты пропустят третью Олимпиаду подряд.