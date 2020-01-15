Петербургский «Зенит» одержал победу над испанской «Басконией» в матче 19-го тура Евролиги. Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена» и завершилась со счетом 72:66 в пользу хозяев.

Подопечные Джоана Плазы завладели преимуществом уже в первой четверти, выиграв её со счетом 23:16. Во второй десятиминутке «сине-бело-голубые» немного сбавили обороты, но продолжили лидировать, набрав 16 очков против 15 у испанцев.

После большого перерыва «Баскония» смогла взять одну четверть, выиграв ее со счетом 18:14. В заключительной четверти испанцы вышли вперед, однако петербуржцы вовремя вернули контроль над игрой и одержали итоговую победу.

Таким образом, «Зенит» выиграл шестой матч в рамках Евролиги. Теперь в активе петербургской команды 18 очков в 19 турах.