Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Валентин Писеев поделился ожиданиями от выступления российских спортивных пар на чемпионате Европы. По мнению специалиста, россияне смогут завоевать золотые медали.

Писеев уверен, что борьба за первое место развернется между двумя российскими парами — Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским и Евгенией Тарасовой\Владимиром Морозовым. Специалист также предположил, что россиянам по силам занять все призовые места.

«Бойкова/Козловский очень быстро растут и должны дальше только прибавлять. Тарасова/Морозов тоже свое слово еще скажут», — заявил Писеев, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, третьей российской парой на чемпионате Европы станут Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Турнир будет проходить в австрийском Граце с 20 января.