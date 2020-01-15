Правительство России вместе с министром спорта Колобковым отправлено в отставку, биатлонистки провалились в спринте, а «Зенит» одержал важную победу в Евролиге. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Колобков отправлен в отставку

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Решение было принято на фоне оглашенных президентом Владимиром Путиным предложений об изменении Конституции. Таким образом, министр спорта России Павел Колобков тоже покинет свой пост. О том, кто займет его должность, пока ничего не известно.

Российские биатлонистки снова провалились

Женская сборная России по биатлону неудачно выступила в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая 36-е место. Она смогла отобраться в пасьют, в который также попали Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова и Ирина Старых. Светлана Миронова заняла лишь 77-е место, поэтому не побежит гонку преследования. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.

Кокорин забил первый гол «Зенита» в 2020 году

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил первый гол «Зенита» в 2020 году. Он отличился в рамках двустороннего матча, который состоялся на тренировочном сборе в Катаре. Видео момента опубликовала пресс-служба «сине-бело-голубых» в «твиттере».

«Зенит» обыграл «Басконию» в Евролиге

Петербургский «Зенит» первый раз за сезон выиграл домашний матч в Евролиге и одержал шестую победу в рамках турнира. На паркете «Сибур Арены» команда Джоана Плазы оказалась сильнее испанской «Басконии», матч завершился со счетом 72:66. Петербуржцы взяли первую и вторую четверти, затем уступили в третьей десятиминутке, но в заключительном игровом отрезке вернули контроль над игрой.

Сундбю пропустит этап Кубка мира в Нове Место

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю пропустит следующий этап Кубка мира, который будет проходить в чешском Нове Место. Спортсмен не выходил на старт уже месяц, он испытывает проблемы со спиной. Несмотря на то, что Сундбю не успел восстановиться, он считает, что сможет выступить в Оберстдорфе.