Итальянская биатлонистка Доротея Вирер призналась, что могла пропустить спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Спортсменка заняла третье место, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Вирер утверждает, что ещё утром не знала, сможет ли выйти на старт. «С Оберхофа у меня болит спина. Наверное, я уже очень старая», — заявила итальянка, слова которой приводит «Чемпионат».

Она подчеркнула, что гонка далась ей не так легко, как могло показаться со стороны. Она объяснила, что в Рупольдинге многие стреляют чисто, поэтому цена промаха очень высока. К тому же, надо показывать очень высокую скорость на дистанции, так как даже с хорошей стрельбой можно выпасть за пределы десятки сильнейших.

Напомним, первое место заняла норвежка Тириль Экхофф, на второй строчке расположилась представительница Швеции Ханна Оберг.