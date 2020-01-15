Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф вышла на первое место общего зачета Кубка мира по биатлону. После победы в спринтерской гонке на пятом этапе в Рупольдинге (Германия) в активе спортсменки числится 441 очко.

Норвежка обошла итальянку Доротею Вирер, которая теперь занимает второе место с 438 очками. В спринте она стала обладательницей бронзовой медали, пропустив вперед шведку Ханну Оберг. Третье место в общем зачете занимает француженка Жиль Симон, уступающая лидеру 120 баллов (321).

Лучшей из россиянок остается Светлана Миронова, которая хуже всех выступила в спринте и заняла 77-е место, что не позволило ей отобраться в гонку преследования. В общем зачете она идет на 15-й позиции. Екатерина Юрлова-Перхт, пропустившая этап Кубка мира в Оберхофе, располагается на 22-м месте. Лариса Куклина — 33-я.