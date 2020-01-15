Сборная России по гандболу проиграла Дании на групповом этапе чемпионата Европы среди мужских команд. Игра проходила в Швеции на стадионе «Мальме Арена» и завершилась победой датчан со счетом 31:28.

Россияне выиграли первый тайм со счетом 15:12, однако отдали соперникам вторую половину встречи — 13:19.

Для подопечных Эдуарда Кокшарова это поражение стало третьим подряд в рамках турнира. На старте чемпионата российская команда уступила Венгрии и отставанием в один мяч — 25:26. Во втором поединке Россия не справилась с Исландией — 23:34.

Сегодняшний матч не имел турнирного значения для российских гандболистов, так как они уже потеряли шансы на выход из группы. Таким образом, сборная России лишилась возможности побороться за путевку на Олимпиаду в Токио, которая достанется чемпиону Европы. Россия не выступит на третьих Играх подряд.