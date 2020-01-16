Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хобарте (Австралия). На стадии четвертьфинала она должна была сыграть с испанкой Гарбинье Мугурусой, однако та снялась с матча.

Таким образом, Кудерметовой удалось пройти в следующий раунд без борьбы. Россиянка, посеянная на турнире под пятым номером, начала выступление в Хобарте с победы над хозяйкой кортов австралийкой Самантой Стосур, получившей «уайлд-кард» от организаторов. На стадии 1/8 финала Кудерметова встречалась с американкой Кэтрин Кэртан Беллис, которая является 838 ракеткой мира. Россиянка не испытала никаких проблем и одержала победу в двух партиях.

Следующей соперницей Кудерметовой станет либо американка Лорен Дэвис, либо австралийка Астра Шарма.

Турнир продлится до 18 января, общий призовой фонд составляет 275 тысяч долларов. Действующей чемпионкой является представительница США Софья Кенин, в прошлогоднем финале обыгравшая Анну Шмидлову.