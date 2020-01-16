В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап кубка мира по биатлону. Сегодня, 16 января, состоится мужская спринтерская гонка, она начнется в 16:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.



Биатлонисты пробегут дистанцию 10 километров с двумя огневыми рубежами, за каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

Сборную России представят шесть спортсменов: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Карим Халили, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Первым из россиян гонку начнет Гараничев, ему достался третий стартовый номер. Логинов убежит десятым, Елисеев — 29-м. Затем в борьбу вступят Поршнев (41), Латыпов (59) и Халили (110).