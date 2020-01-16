«Монако» на своем поле потерпел поражение от лидера французского чемпионата «Пари Сен-Жермен». Игра проходила на стадионе Луи II и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Парижане открыли счет на 24-й минуте встречи, с передачи Анхеля Ди Марии забил Килиан Мбаппе. В добавленное к первому тайму время Неймар удвоил преимущество гостей, реализовав одиннадцатиметровый.

После перерыва «ПСЖ» довел счет до разгромного благодаря точному удару Пабло Сарабии, получившего передачу от Марко Верратти. В концовке матча «Монако» ответил голом Тьемуэ Бакайоко, но парижане успели забить ещё один матч в добавленное время, дубль оформил Мбаппе с передачи Неймара.

В матче принял участие российский полузащитник «Монако» Александр Головин, он вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте. Россиянин не отметился результативными действиями.