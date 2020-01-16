Хоккей, регулярный чемпионат КХЛ. Прямая трансляция матча СКА — «Йокерит»

СКА на своей арене примет финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» сегодня, 16 января, и начнется в 19:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте армейцев.

После 48 матчей СКА идет на втором месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 67 очков. «Йокерит» провел 47 игр, в которых набрал 65 очков, команда располагается на четвертой строчке Запада.

Два предыдущих матча с участием СКА завершились в пользу армейцев. Сначала петербуржцы на своей арене одолели московское «Динамо», затем — рижское. Сегодня в составе армейцев точно не сыграют Антон Бурдасов и Александр Барабанов.