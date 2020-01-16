Российский боксёр Александр Беспутин, проваливший допинг-тест, решил вскрывать пробу В.

«Боксёр принял решение вскрывать допинг-пробу B», — сказал представитель WBA, слова которого приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что Беспутин провалил допинг-тест. Боксер сдал пробу после боя, в котором завоевал чемпионский пояс. Он состоялся 1 декабря 2019 года. В пробе был обнаружен препарат лигандрол, который входит в число запрещенных веществ. Он позволяет увеличить мышечную массу и имеет сходства, схожие с анаболическими стероидами, однако дает меньше побочных эффектов.

Беспутин отрицает, что употреблял допинг, и остается уверенным в своей «чистоте». Он выразил надежду, что после всех перепроверок подтвердится его невиновность и он получит извинения.

На счету Беспутина 14 побед, девять из которых — нокаутом, и ни одного поражения в профессиональном боксе. Поединок 1 декабря Беспутин выиграл у россиянина Раджаба Бутаева.