Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин, присоединившийся к команде в зимнее трансферное окно, рассказал о впечатлениях после первого дня сборов в Испании.

Команда тренируется в Кампоаморе. Спортсмен признался, что переезд из Минска в Москву, а затем перелет в Испанию его утомил. «Провели одну тренировку, первый день на сборе всегда такой втягивающий. Завтра начнётся основная работа, посмотрим», — заявил Шкурин в эфире CSKA TV.

Шкурин добавил, что пока не успел познакомиться с игроками команды и не получал наставлений от тренера. «Гончаренко пока никаких напутственных слов не говорил, но я знаю, что он верит в меня и хочет, чтобы я давал результат», — сказал футболист.

Напомним, в текущем сезоне Шкурин выступал в чемпионате Белоруссии за «Энергетик-БГУ» и шел на первом месте гонки бомбардиров. 8 января был оформлен его трансфер в брестское «Динамо», однако уже на следующий день он перешел в ЦСКА.