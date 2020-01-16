Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Валентин Писеев поделился ожиданиями от выступления россиян на чемпионате Европы.

По мнению Писеева, самая высокая конкуренция будет в мужском одиночном катании.

«Что всегда мешает Алиеву и Самарину? Отсутствие стабильности. Выступят в одной программе хорошо, а другую завалят. Могут сделать сложнейший элемент, а потом на элементарном допускают ошибку», — заявил Писеев, слова которого приводит РИА «Новости».

Специалист добавил, что Александр Самарин и Дмитрий Алиев смогут бороться за медали, если выступят стабильно. Более того, они могут претендовать даже на победу, уверен Писеев. Он отметил, что серьезными соперниками станут француз Кевин Аймоз и итальянец Маттео Риццо. Также бороться за награду способен грузин Морис Квителашвили, считает специалист.

«Хочется, чтобы удачно выступил Даниелян, но я думаю, что первый старт на таком серьезном уровне – непростое испытание. Ему будет сложнее, чем остальным, мне кажется», — сказал Писеев.

Чемпионат Европы будет проходить в австрийском Граце с 20 января.