Российский теннисист Евгений Донской стартовал с победы в квалификации Открытого чемпионата Австралии. В стартовом поединке он обыграл представителя Бразилии Жоао Менезеша в трех партиях со счетом 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (10:8).

Спортсмены провели на корте 2 часа 42 минуты. За это время Донской три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-поинтов из двенадцати. Его соперник записал на свой счет шесть эйсов, ни разу не ошибся на подаче и сделал четыре брейка.

В следующем матче россиянин сыграет с представителем Хорватии Виктором Галовичем.

Еще один российский теннисист Алексей Ватутин проиграл словаку Андрею Мартину в двух сетах и завершил борьбу на Australian Open.

Ранее стало известно, что трое россиян вошли в число сеяных на турнире, это Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.