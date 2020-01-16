Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась мнением по поводу того, что уступила лидерство в общем зачете Кубка мира норвежке Тириль Экхофф.

«Ну, это не катастрофа, но могло быть и лучше», — заявила Вирер, слова которой приводит «Матч ТВ». Спортсменка подчеркнула, что находится среди элиты мирового биатлона, поэтому несколько гонок без желтой майки лидера её не потревожат.

«Я действительно стараюсь поменьше думать о желтой майке. У нас впереди еще столько гонок, кто знает, что может случиться», — добавила Вирер.

Итальянка отметила, что конкуренция в женском биатлоне сейчас намного выше, чем в мужском. Она уверена, что у мужчин явным фаворитом является Йоханнес Бё, а в его отсутствие — Мартен Фуркад. У женщин, напротив, на лидерство в общем зачете приетендуют сразу несколько спортсменок.