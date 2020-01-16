Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев, в прошлом году завершивший карьеру, вернулся в клуб. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Экс-футболист будет занимать должность старшего тренера детско-юношеской команды «Ростова». В академии он будет курировать воспитанников в возрасте 15-17 лет, а также станет войдет в тренерский штаб «Ростова»—2004.

«Очень рад, что мне предоставлена возможность вернуться в «Ростов», он действительно стал для меня вторым домом», — прокомментировал возвращение Калачёв.

Напомним, экс-полузащитник начинал карьеру в Белоруссии, где выступал за «Вейно», «Днепр» и «Шахтер». В 2003 году он стал игроком украинского чемпионата, где в течение двух лет защищал цвета донецкого «Шахтера» и «Ильичевца», а затем переехал в Россию. Он играл за «Химки» на правах аренды, а в 2006 году пополнил состав «Ростова».