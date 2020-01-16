Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Австралии Айле Томлянович в выставочном матче, который проходил в Куйонге (Австралия). Игра завершилась со счетом 1:6, 6:1, [9:11].

Спортсменки провели на корте 1 час 14 минут. На старте турнира Шарапова встречалась с представительницей Германии Лаурой Зигемунд, но теннисистки не смогли определить победителя. Первый сет завершился в пользу немки — 7:6, (7:4). Во второй партии игра была завершена досрочно по обоюдному согласию спортсменок, так как дым из-за австралийских лесных пожаров мешал игре. Сет был прерван при счете 5:5.

Напомним, на прошлой неделе Шарапова получила «уайлд-кард» от организаторов Открытого чемпионата Австралии, она выступит в основной сетке. Турнир стартует 20 января.