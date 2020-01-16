Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что не хочет покидать команду после истечения контракта.

«Посмотрим, что будет. До 1 июля мы не можем вести переговоры, но посмотрим», — сказал Овечкин, слова которого приводит пресс-служба НХЛ.

Хоккеист отметил, что игроки стремятся провести карьеру в одном клубе, так как это удобно: с городом и командой складываются теплые отношения, появляется друзья. «Мы не хотим никуда уезжать, потому Вашингтон стал для нас вторым домом», — сказал Овечкин.

Напомним, действующий контракт Овечкина, рассчитанные на 13 лет, истекает через один год. 1 июня нынешнего года российский форвард получил право продлить соглашение с «Вашингтоном».

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 47 матчах и набрал 44 очка (28 голов + 16 передач).