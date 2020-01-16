Капитан московского «Спартака» защитник Георгий Джикия не смог завершить тренировку на зимнем сборе в Абу-Даби.

Как сообщает Sport24, футболист ушел с поля в самом начале занятия, его сопровождал врач команды Михаил Бутовский.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 23-х матчах в составе «Спартака» во всех турнирах. Защитник записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

Ранее нападающий «Спартака» Джордан Ларссон провел первую тренировку с командой на сборе. Он занимался по индивидуальной программе.

На данный момент «Спартак» располагается на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея 22 очка после 19 матчей.