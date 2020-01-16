Украинская биатлонистка Вита Семеренко прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Она допустила один промах и заняла 34-е место.

«Сегодня, вроде бы, первый круг, полтора даже, здорово прошла. А потом плохо так резко стало, как отрубило меня и всё тут. Я пытаюсь-пытаюсь, а понимаю, что скорость тухнет и тухнет», — сказала Семеренко, слова которой приводит Biathlon.com.ua.

Спортсменка объяснила, что во время гонки чувствовала скованность в мышцах. Также она рассказала, что промахи могут быть из-за необычной конфигурации стрельбища в Рупольдинге, на подходе к которому необходимо отталкиваться.

Напомним, победительницей спринтерской гонки стала норвежка Тириль Экхофф, вышедшая в лидеры общего зачета. На второй строчке расположилась шведка Ханна Оберг, на третьей — итальянка Доротея Вирер.