Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг прокомментировал возможное отстранение российских спортсменов от чемпионатов мира и Олимпийских игр.

«Будет плохо, если они исчезнут, нам нужны лучшие русские лыжники», — сказал Нортуг, слова которого приводит SVT. Он подчеркнул, что без россиян доминирование норвежцев станет еще больше, хотя оно уже и сейчас слишком велико.

«Так что это мы, пожалуй, не выдержим», – добавил Нортуг.

Напомним, 9 декабря минувшего года WADA приняло решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях. Санкция еще не вступила в силу, так как российская сторона обжаловала вердикт. Если наказание будет применено, чистые российские спортсмены смогут соревноваться только в нейтральном статусе.