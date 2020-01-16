Шведский лыжник Калле Халварссон прокомментировал возможное отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Халварссон выразил надежду, что российские лыжники продолжат соревноваться. «Если мы их потеряем, то наш спорт станет очень-очень маленьким. Очень маленьким и норвежским», – заявил шведский лыжник, слова которого приводит SVT.

Ранее аналогичную позицию выразил и двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг. По его мнению, без россиян доминирование норвежцев станет слишком большим.

Напомним, 9 декабря минувшего года WADA приняло решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях. Санкция еще не вступила в силу, так как российская сторона обжаловала вердикт. Если наказание будет применено, чистые российские спортсмены смогут соревноваться только в нейтральном статусе.