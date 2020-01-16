Это свершилось! Наконец-то «Зенит» закрыл на СИБУР Арене своего соперника по Евролиге. Команда Джоана Плазы в тяжелейшем триллере преодолела сопротивление испанской «Басконии» — 72:66. Гештальт завершен.

«Зенит» показал свою лучшую модель игры в защите. Как ни старался лидер гостей Тернике Шенгелия, больше 13 очков в корзину хозяев он не положил. Да и вся «Баскония» забила мало, ведомая своим новым главным тренером Душко Ивановичем, хвостик которого в негодовании терзался на затылке после очередной потери команды.

А потерь было много. В какой-то момент показалось, что обе команды так хотят победить, что по очереди отдают владение друг другу. Вот Матеуш Понитка сделает свой фирменный перехват, а в следующих двух атаках подарит мяч сопернику (с миру по нитке Понитка совершит сразу пять потерь).

Поляк в итоге стал одним из главных героев встречи, а мог быть и главным антигероем. За 43 секунды до сирены Понитка попадет средний и выведет «Зенит» на «+2». А за 20 секунд чуть было не допустит шестую потерю, не заметив на своей половине баска за спиной. Но не допустит!

Главным же героем у «Зенита» стал Уилл Томас. Тяжелый американский форвард провел гениальную вторую половину, став, по сути, единственной опцией «Зенита» в нападении. К тому времени команда Плазы здорово провела первую половину, а в начале третьей четверти достигла двузначного перевеса. Однако «Баскония» задействовала Шенгелию и попадала шальные трехи. А «Зенит» молчал. Лишь трудовые очки Томаса из-под кольца, настрелявшего по итогам 19, ситуацию спасали.

«Зенит» получил опыт очередного «клатча» в Евролиге, на этот раз домашнего. И что важно — победного. Теперь команда Плазы оторвалась от последнего места и с шестью победами атакует клубы, которые претендуют на плей-офф Евролиги. До тех же «Химок» всего две победы!

Следующую можно одержать уже в пятницу. Разборка Плазы со своими испанскими соотечественниками будет продолжена. В гости в Питер пожалует испанская «Валенсия», с которой, кстати, «Зенит» справлялся в СИБУРе в рамках Еврокубка год назад.

«Валенсия» находится в хорошем состоянии, обыграла «Химки» на выезде (чем «Зенит», правда, не удивишь) и занимает аккурат «плей-оффную» восьмую строчку в таблице. Вторая победа подряд дома, пожалуй, окончательно вернет «Зенит» в гонку и даст серьезный кураж. Осталось ее добыть.