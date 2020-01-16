В Мельбурне завершилась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев узнали своих соперников по первым матчам.

Даниил Медведев, посеянный под четвертым номером, встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо. Первым соперником Карена Хачанова, получившего 16-й номер посева, станет победитель квалификации, а Андрей Рублев (17) сыграет с австралийцем Кристофером О’Коннеллом.

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в стартовом поединке встретится с боливийцем Уго Дельеном. Второй номер посева серб Новак Джокович сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, а швейцарцу Роджеру Федереру будет противостоять представитель США Стив Джонсон.