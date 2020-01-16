Биатлонный этап в Рупольдинге обернулся очередным провалом сборной России: даже при чистой стрельбе спортсменки проигрывали ногами порядка полутора-двух минут. Впереди эстафетная гонка, и на помощь команде уже спешит Евгения Павлова. Разбираемся, спасет ли она ситуацию и чего ждать от России завтра.

Павлову вызвали с Кубка IBU специально для эстафеты

То, что Павлова примет участие в эстафетной гонке — вопрос, кажется, уже решенный. Она отправилась в Рупольдинг вчера, как раз в то время, когда её соотечественницы показывали свою беспомощность в спринте.

Павлова же успешно выступила на Кубке IBU, выиграла там спринт и теперь действительно может попытаться помочь команде. Никого не смущает даже тот момент, что её приглашение идет вразрез с критериями отбора СБР: бегающие на Кубке мира россиянки выглядят настолько несостоятельно, что необходимо хвататься за каждую возможность усилить команду. Тем более, что тренерский штаб ясно дал понять: Павлова бежит эстафету и не более.

Каким будет состав команды?

Учитывая то, как плохо выступила команда в последних гонках, есть два наиболее вероятных варианта состава на эстафету.

Первый: Кристина Резцова — Евгения Павлова — Лариса Куклина — Екатерина Юрлова-Перхт.

Второй: Кристина Резцова — Светлана Миронова — Евгения Павлова — Екатерина Юрлова-Перхт.

Однозначно сказать, какой выбор сделает СБР, заранее невозможно. Незыблемым является место Екатерины Юрловой-Перхт на финишном этапе: она не бежала прошлую эстафету лишь по той причине, что из-за болезни пропускала все старты Оберхофа. Более того, тренерский штаб подчеркнул, что не отдаст четвертый этап Светлане Мироновой, так как ходом она не имеет большого преимущества, а в стрельбе и вовсе уступает.

Скорее всего, стартовать снова будет Кристина Резцова: накануне в спринте она показала лучший ход среди россиянок. Звучит многообещающе, но на деле спортсменка проиграла более полутора минут. Остальные выступили еще хуже, поэтому менять Резцову, по сути, не на кого.

Вопросы остаются по второму и третьему этапам: компанию Павловой составит либо Миронова, либо Куклина. Определить более достойную из спортсменок сложно: Куклина растеряла скорость и передвигается буквально пешком, Миронова — стреляет мимо мишеней. В любой другой гонке здравый смысл оказался бы на стороне Светланы, однако в эстафете формирование состава — всегда риск. Что хуже: проиграть ходом и отправить Юрлову догонять лидеров или уйти на штрафные круги (и, опять же, потом устраивать догонялки)? Решение тренеров, каким бы оно ни было, может оказаться как верным, так и ошибочным.

Во вчерашнем спринте Куклина стала лучшей из россиянок, финишировав 36-й, однако скорость, наоборот, показала худшую — при чистой стрельбе она проиграла аж две минуты. Миронова уступила на 17 секунд меньше, но намотала три штрафных круга и стала 77-й, не попав в пасьют.

Состав — не единственная проблема

Помимо слабых кондиций, остаются проблемы с подготовкой инвентаря — всё упирается в ту самую шлифт-машину, об отсутствии которой высказался уже каждый, кому знакомо слово «биатлон». Несмотря на то, что условия Рупольдинга куда лучше мокро-грязного Оберхофа, лыжи у россиянок катят гораздо медленней, чем у соперниц.

Оправдывать отставания только этим, конечно, нельзя, но и закрывать глаза на проблему уже не получается. Если все пять спортсменок оказались бессильны на дистанции, значит, что-то действительно работает не так. И, увы, не заработает к эстафете.

В Оберхофе возникла еще одна трудность, которая поначалу показалась надуманной: промахи россиянок списали на «неудачные патроны». По факту оказалось, что ситуация действительно имела место: у патронов

Extreme Polar плохая совместимость с нашими винтовками «Би-7». Но провал в масс-старте случился немного по другой причине: биатлонистки просто не смогли сориентироваться на «лёжке».

Они не учли особенности стрельбища: Куклина и Миронова начали стрельбу по 10-й и 20-й мишеням, где достаточно ветрено. Сделав поправки, они обе на последнем рубеже стреляли по второй мишени, где ветра, напротив, нет, и поправки уже не нужны. Поэтому все их выстрелы ушли на «9-10 часов».