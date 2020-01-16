Центровой «Зенита» Колтон Айверсона подвел итоги победы над «Басконии». Американец вышел стартовой пятерке и помог своей команде одержать победу со счетом 72:66.

По словам баскетболиста, особой мотивации не было — это была обычная игра. «Зенит», по мнению Айверсона, хорошо сыграл и выдержал в физике. Как рассказал Айверсон, соперник приехал замотивированных, у них тоже были свои взлеты и падения, однако «Зенит» отлично сыграл на подборе, плотно в защите и в итоге победил.

«Мы просто фокусировались на том, чтобы играть умно, а не терять мяч по глупости. И у нас все равно были такие во второй половине. Но мы просто контролировали игру. И если мы контролируем игру, то у нас есть все шансы на победу. Несколько штрафных, несколько хороших защит — и победа наша», — подчеркнул Айверсон.

Сам Айверсон в это встрече набрал 10 очков и сделал 8 подборов.