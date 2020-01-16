Олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Малышко поведал историю о том, как принималось решение не задействовать биатлониста на январские этапы Кубка мира. По словам спортсмена, ему все понятно было уже на первых этапах.

Петербужец отметил, что по сравнению с прошлым годом его самочувствие явно стало лучше, сравнивая свою скорость с лидерами — оставание ногами было не таким большим, как год назад. Однако Малышко проигрывал в стрельбе — возможно на фоне хорошего хода, как он сказал. Не мог собраться с этого пульса и отработать. чисто. За счет стрельбы и проваливался.

Малышко согласен с тем, что его результаты должны быть сильно выше, он и сам всегда требует большего. Но не соглашается с тем, что уже не тянет. По мнению Малышко, это глупо.

«Мой результат – это часть работы тренера, и немалая. Когда тренер спихивает все на спортсмена, есть резон задуматься: а как тебя готовили? Прошел месяц сезона, а тренер уже тебя списал», — приводит слова Малышко Sports.ru.

Дмитрий рассказал, как принималось решение отправить его на «Ижевскую винтовку». Ему сказали — «это не обсуждается».

Поговорил с Хованцевым, который это и сообщил. Потому поговорил с тренром по стрельбе Максимовым — Малышко не понимает почему. А вот тренер Белозеров отмолчался, хотя Малышко ожидал разговора с ним.

Малышко ответил тренерам: «Вы же понимаете, что критерии не выполнили 4 спортсмена». И предложил отправить в Ижевск всех четверых. Однако Малышко дали понять, что крайним останется он.

«У меня на руках не было протоколов, но я понимал: я не последний по скорости, не последний по общему зачету. Но мне сказали: ты старый, поэтому последний – так это и звучало. Неприятный разговор, но это нормально», — сказал Малышко.

Так Дмитрий ответил, что не поедет в Ижевск, а поедет домой. Спортсмена обижает история, когда его выкидывают с Кубка мира даже не на Кубок IBU, а в Россию. По его словам, это не выглядит честным решением.