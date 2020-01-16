Екатеринбургский «Урал» подтвердил переход бывшего защитника «Ростова» Мацея Вилюша. Ранее поляк отправился с командой Дмитрий Парфенова на предсезонный сбор.

Отметим, что 31-летний защитник подписал соглашение в качестве свободного агента. Сроки контракта не оглашаются. Уже извествен номер, под которым будет выступать Вилюш. Поляк взял себе пятерку.

«Приветствуем Мацея Вилюша в «Урале»! Желаем успешной подготовки ко второй части сезона и уверенного выступления за нашу команду!» — отмечается в сообщении клуба.

Ранее Вилюш выступал за «Ростов» с 2017 года, покинув клуб в этом месяце. У футболиста возникли проблемы с режимом, после чего контракт с ним был разорван. На протяжении своей карьеры он также играл за «Лех», «Корону», «Белхатуву», «Ключборку», «Розендал» и роттердамскую «Спарту».