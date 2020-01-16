Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал результаты жеребьевки мужского турнира на Открытом чемпионате Австралии.

«Тяжелее всего придётся Хачанову, причём с самого первого матча», — написал Кафельников на своей странице в «Твиттере». Он добавил, что Андрей Рублёв и Даниил Медведев имеют равные шансы добраться как минимум до четвертого круга.

Посмотрел жеребьевку чемпионата Австралии! Тяжелее всего придётся Хачанову,причём с самого первого матча.Рублёв и Медведев имеют примерно равные шансы добраться до 4го круга как минимум. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) January 16, 2020

Напомним, жеребьевка состоялась сегодня, 16 января, в Мельбурне. В стартовом поединке Даниил Медведев, посеянный под четвертым номером, встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо. Первым соперником Карена Хачанова, получившего 16-й номер посева, станет победитель квалификации, а Андрей Рублев (17) сыграет с австралийцем Кристофером О’Коннеллом.

На предыдущем турнире «Большого шлема» (US Open 2019) Медведев дошел до финала, Рублев остановился на стадии 1|8 финала, а Хачанов вылетел в первом круге, проиграв канадцу Вашеку Поспишилу, который на тот момент был 216-й ракеткой мира.