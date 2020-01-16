Финский лыжник Ииво Нисканен поделился мнением по поводу возможного отстранения российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях.

Нисканен считает, что российские лыжники должны выступать на чемпионате мира и Олимпиаде.

«Конечно же, все лучшие должны быть там, особенно в свете того, что Россия – большая страна и важный рынок для спорта. Поэтому хочется, чтобы она сохранила своих спортсменов», — сказал финн, слова которого приводит SVT.

При этом спортсмен подчеркнул, что в России действительно допускались нарушения правил. Нисканен выразил надежду на то, что окончательное решение по этому вопросу будет справедливым.

Напомним, 9 декабря минувшего года WADA приняло решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях. Санкция еще не вступила в силу, так как российская сторона обжаловала вердикт.